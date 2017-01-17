Сильная жара на протяжении всего дня не только осложнила гонку для спортсменов, но и вынудила организаторов многодневки сократить дистанцию этапа на 20 км. Несмотря на жару, гонщик команды «Астана» Лауренс Де Вриз прекрасно проявил себя на этом этапе — он сумел уехать в сольный отрыв, сохраняя лидерство в гонке на протяжении очень долгого времени. По итогам этапа Де Вриз получил приз как самый активный гонщик этапа, а, кроме того, надел майку лидера горной классификации «Тур Даун Андер».



— До старта этапа я думал о том, чтобы попробовать уехать сегодня в отрыв и посмотреть, кто сможет составить мне компанию. Но, возможно из-за сильной жары, мою атаку никто не поддержал, я остался один впереди, но не потерял мотивацию. Я решил продолжить свою атаку, потому что никогда не знаешь, как повернется ситуация в гонке. В итоге, пелотон настиг меня, потому что спринтерские команды мощно работали впереди. В любом случае, я рад тому, что надел горную майку и получил приз, как самый активный гонщик этапа! Отличное начало «Тур Даун Андер» и всего сезона! — рассказал Лауренс Де Вриз.



Победителем первого этапа стал австралиец Калеб Юэн. Лучшим из состава команды «Астана» на финише этапа был Матти Брешель, который финишировал 22-м.



Завтра пройдет второй этап австралийской многодневки — 148,5 км от Стирлинга до Паракомба.