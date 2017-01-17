Де Вриз — лидер горной квалификации после первого этапа «Тура Даун Андер»
Сегодня, в Южной Австралии стартовала многодневная гонка Мирового Тура «Сантос Тур Даун Андер». Первый этап прошел между городами Анли и Линдок и составил 118,5 км.
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Сильная жара на протяжении всего дня не только осложнила гонку для спортсменов, но и вынудила организаторов многодневки сократить дистанцию этапа на 20 км. Несмотря на жару, гонщик команды «Астана» Лауренс Де Вриз прекрасно проявил себя на этом этапе — он сумел уехать в сольный отрыв, сохраняя лидерство в гонке на протяжении очень долгого времени. По итогам этапа Де Вриз получил приз как самый активный гонщик этапа, а, кроме того, надел майку лидера горной классификации «Тур Даун Андер».
— До старта этапа я думал о том, чтобы попробовать уехать сегодня в отрыв и посмотреть, кто сможет составить мне компанию. Но, возможно
Победителем первого этапа стал австралиец Калеб Юэн. Лучшим из состава команды «Астана» на финише этапа был Матти Брешель, который финишировал 22-м.
Завтра пройдет второй этап австралийской многодневки — 148,5 км от Стирлинга до Паракомба.
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