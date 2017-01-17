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17 января 2017, 17:40 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Де Вриз — лидер горной квалификации после первого этапа «Тура Даун Андер»

Сегодня, в Южной Австралии стартовала многодневная гонка Мирового Тура «Сантос Тур Даун Андер». Первый этап прошел между городами Анли и Линдок и составил 118,5 км.

Сегодня в Южной Австралии стартовала многодневная гонка Мирового Тура <span class=error>Сантос</span> Тур <span class=error>Даун</span> <span class=error>Андер</span>. Первый этап прошел между городами <span class=error>Анли</span> и <span class=error>Линдок</span> и составил 1185 км. Увеличить
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Сильная жара на протяжении всего дня не только осложнила гонку для спортсменов, но и вынудила организаторов многодневки сократить дистанцию этапа на 20 км. Несмотря на жару, гонщик команды «Астана» Лауренс Де Вриз прекрасно проявил себя на этом этапе — он сумел уехать в сольный отрыв, сохраняя лидерство в гонке на протяжении очень долгого времени. По итогам этапа Де Вриз получил приз как самый активный гонщик этапа, а, кроме того, надел майку лидера горной классификации «Тур Даун Андер».

— До старта этапа я думал о том, чтобы попробовать уехать сегодня в отрыв и посмотреть, кто сможет составить мне компанию. Но, возможно из-за сильной жары, мою атаку никто не поддержал, я остался один впереди, но не потерял мотивацию. Я решил продолжить свою атаку, потому что никогда не знаешь, как повернется ситуация в гонке. В итоге, пелотон настиг меня, потому что спринтерские команды мощно работали впереди. В любом случае, я рад тому, что надел горную майку и получил приз, как самый активный гонщик этапа! Отличное начало «Тур Даун Андер» и всего сезона! — рассказал Лауренс Де Вриз.

Победителем первого этапа стал австралиец Калеб Юэн. Лучшим из состава команды «Астана» на финише этапа был Матти Брешель, который финишировал 22-м.

Завтра пройдет второй этап австралийской многодневки — 148,5 км от Стирлинга до Паракомба.

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