Брешель — 22-й на первом этапе «Тура Даун Андер»
В Австралии стартовала веломногодневка «Тур Даун Андер», сообщает Sports.kz.
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Победителем первого этапа стал местный гонщик команды «Orica-Scott» Калеб Эван, вторым финишировал голландец Дэнни ван Поппель («Sky»), третий — ирландец Сэм Бэннет («Bora-Hansgrohe»).
Среди представителей «Астаны» лучший результат показал датчанин Матти Брешель — 22-й.
«Тур Даун Андер». Первый этап
Анли — Линдох. 145 км.
1. Калеб Эван (Австралия, «Orica-Scott») — 3:24:18
2. Дэнни ван Поппель (Голландия, «Sky»)
3. Сэм Бэннет (Ирландия, «Bora-Hansgrohe»).
22. Матти Брешель (Дания, «Астана»)
31. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
47. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)
79. Артем Захаров (Казахстан, «Астана»)
85. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана»)
131. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +03:35.
132. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +06:56.
Общий зачет
1. Калеб Эван (Австралия, «Orica-Scott») — 3:24:18
2. Дэнни ван Поппель (Голландия, «Sky») — +0:04
3. Сэм Бэннет (Ирландия, «Bora-Hansgrohe») — +0:06.
25. Матти Брешель (Дания, «Астана») — +0:10
33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
48. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)
79. Артем Захаров (Казахстан, «Астана»)
85. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана»)
131. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +03:45
132. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +07:03.
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