Австралийский велогонщик Калеб Эван выиграл первый этап многодневки «Тур Даун Андер»
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Австралийский велогонщик Калеб Эван из команды Orica-Scott стал победителем первого этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер», которая проходит в Австралии.
Эван во вторник преодолел дистанцию в 145 км за 3 часа 24 минуты 8 секунд, опередив на 4 секунды голландца Данни ван Поппела (Sky) и на 6 секунд ирландца Сэма Беннетта (Bora-Hansgrohe).
Второй этап протяженностью 148,5 км состоится в среду.
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