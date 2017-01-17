Мировой тур-2017: новые гонки в календаре и новые амбиции Закарина на Гранд-туры
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Элита шоссейного велоспорта стартует во вторник на австралийской многодневке «Тур Даун Андер», которая по традиции открывает сезон Мирового тура.
Международный союз велосипедистов (UCI) решил сохранить в Мировом туре-2017 прежнее количество команд, вот только среди них не будет российских: «Катюша» сменила название на
При этом, казалось бы, у проконтинентальных команд будет больше шансов стартовать в Мировом туре в нынешнем сезоне, так как на дебютных гонках элитного дивизиона команды Мирового тура могут не выступать — такое правило UCI ввел, начиная с 2017 года. Однако не все так однозначно. «Конечно, есть гонки, которые однозначно поедут все 18 команд Мирового тура», — отметил генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.
Время «монументов»
После «Тур Даун Андер» (
Нынешний сезон северных «классик» будет первым без швейцарца Фабиана Канчеллары, который завершил карьеру в 2016 году. Намерен закончить карьеру после гонки «Париж — Рубэ» и бельгиец Том Бонен. «Я сделаю это вне зависимости от результата на «Рубэ», — отметил он.
Надеется повторить свой успех на весенних «классиках» в этом сезоне и двукратный чемпион мира словак Петер Саган, который после закрытия Tinkoff подписал контракт с
Ильнур Закарин после ухода из «Катюши» Хоакима Родригеса станет капитаном команды на
В планах российского гонщика участие в юбилейной, 100-й веломногодневке «Джиро д’Италия» и в «Вуэльте», старт которой будет дан во французском Ниме. На «Тур де Франс"-2017, которая стартует в немецком Дюссельдорфе,
С «Джиро» связаны амбиции и «Газпром-Русвело», которая ждет wild card от организаторов гонки, в которой успешно дебютировала в прошлом сезоне — Александр Фолифоров выиграл «разделку».
Осень: Скандинавия — Италия — Китай
В этом году в календаре для лидеров мирового велоспорта, но уже в составе сборных, предусмотрен визит в Скандинавию, даже два визита, если учесть, что чемпионат мира пройдет в норвежском Бергене (
Последним «монументом» сезона, но не последней гонкой для пелотона, остается «Джиро ди Ломбардия», а потом командам придется вспомнить времена, когда последние очки сезона разыгрывались в Китае. «Тур Гуанси» пройдет
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