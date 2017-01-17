Мировой тур-2017: новые гонки в календаре и новые амбиции Закарина на Гранд-туры

Международный союз велосипедистов (UCI) решил сохранить в Мировом туре-2017 прежнее количество команд, вот только среди них не будет российских: «Катюша» сменила название на Katusha-Alpecin, а российский флаг — на швейцарский, тогда как Tinkoff прекратила свое существование. В профессиональном пелотоне теперь есть только одна российская команда — «Газпром-Русвело», которая ждет wild card для участия в гонках элитного дивизиона.

При этом, казалось бы, у проконтинентальных команд будет больше шансов стартовать в Мировом туре в нынешнем сезоне, так как на дебютных гонках элитного дивизиона команды Мирового тура могут не выступать — такое правило UCI ввел, начиная с 2017 года. Однако не все так однозначно. «Конечно, есть гонки, которые однозначно поедут все 18 команд Мирового тура», — отметил генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.

Время «монументов»

После «Тур Даун Андер» ( 17—22 января ) и следующей за ней Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 января) — именно эта гонка станет первой для «Газпром-Русвело» в Мировом туре этого сезона — в календаре наступит перерыв. Затем команды проедут «Абу-Даби Тур», после чего настанет время северных «классик» вперемешку с первыми недельными гонками «Париж — Ницца» и «Тиррено — Адриатико».

Нынешний сезон северных «классик» будет первым без швейцарца Фабиана Канчеллары, который завершил карьеру в 2016 году. Намерен закончить карьеру после гонки «Париж — Рубэ» и бельгиец Том Бонен. «Я сделаю это вне зависимости от результата на «Рубэ», — отметил он.

Надеется повторить свой успех на весенних «классиках» в этом сезоне и двукратный чемпион мира словак Петер Саган, который после закрытия Tinkoff подписал контракт с Bora-Hansgrohe.

Гранд-туры

Ильнур Закарин после ухода из «Катюши» Хоакима Родригеса станет капитаном команды на Гранд-турах. «Нервозности никакой не чувствую, есть ответственность перед другими гонщиками, которые будут мне помогать», — признался Закарин.

В планах российского гонщика участие в юбилейной, 100-й веломногодневке «Джиро д’Италия» и в «Вуэльте», старт которой будет дан во французском Ниме. На «Тур де Франс"-2017, которая стартует в немецком Дюссельдорфе, Katusha-Alpecin поедет бороться за желтую майку лидера для Тони Мартина на домашнем для него этапе, а также за спринтерскими этапами для Александра Кристоффа. За победу в генеральной классификации «Тур де Франс» команда бороться не будет.

С «Джиро» связаны амбиции и «Газпром-Русвело», которая ждет wild card от организаторов гонки, в которой успешно дебютировала в прошлом сезоне — Александр Фолифоров выиграл «разделку».

Осень: Скандинавия — Италия — Китай

В этом году в календаре для лидеров мирового велоспорта, но уже в составе сборных, предусмотрен визит в Скандинавию, даже два визита, если учесть, что чемпионат мира пройдет в норвежском Бергене ( 17—24 сентября ), а чемпионат Европы — в датском Хернинге ( 2—6 августа ).