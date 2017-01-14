Российский велогонщик Кирилл Поздняков принял азербайджанское гражданство
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Российский велогонщик Кирилл Поздняков, выступающий за Synergy Baku, принял азербайджанское гражданство, сообщается на официальной странице команды в социальной сети Facebook.
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Поздняков имеет в своем активе четыре профессиональные победы.
«Кирилл Поздняков остается в команде и принял азербайджанское гражданство», — говорится в сообщении.
В сезонах 2014−2015 годов Поздняков выступал за российскую команду «Русвело».
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