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14 января 2017, 16:46 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Кирилл Поздняков принял азербайджанское гражданство

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Российский велогонщик Кирилл Поздняков, выступающий за Synergy Baku, принял азербайджанское гражданство, сообщается на официальной странице команды в социальной сети Facebook.

Российский велогонщик Кирилл <span class=error>Поздняков</span> выступающий за Synergy <span class=error>Baku</span> принял азербайджанское гражданство сообщается на официальной странице команды в социальной сети Facebook. Увеличить
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Поздняков имеет в своем активе четыре профессиональные победы.

«Кирилл Поздняков остается в команде и принял азербайджанское гражданство», — говорится в сообщении.

В сезонах 2014−2015 годов Поздняков выступал за российскую команду «Русвело».
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