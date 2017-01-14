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14 января 2017, 12:11 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Минспорт утвердил Крутилина на посту тренера по МТВ, Абрамяна — по велоспорту-шоссе

Министерство спорта России утвердило Николая Крутилина на посту старшего тренера сборной России по маунтинбайку, сообщается в официальном документе, размещенном на сайте ведомства.

Также утвержден на посту старшего тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян, рекомендованный на этот пост в конце 2016 года.

Посты главных тренеров по итогам олимпийского цикла сохранили Сергей Ковпанец в велоспорте на треке и Павел Костюков в ВМХ.
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