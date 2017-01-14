Также утвержден на посту старшего тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян, рекомендованный на этот пост в конце 2016 года.

Посты главных тренеров по итогам олимпийского цикла сохранили Сергей Ковпанец в велоспорте на треке и Павел Костюков в ВМХ.