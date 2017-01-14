Минспорт утвердил Крутилина на посту тренера по МТВ, Абрамяна — по велоспорту-шоссе
Министерство спорта России утвердило Николая Крутилина на посту старшего тренера сборной России по маунтинбайку, сообщается в официальном документе, размещенном на сайте ведомства.
Также утвержден на посту старшего тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян, рекомендованный на этот пост в конце 2016 года.
Посты главных тренеров по итогам олимпийского цикла сохранили Сергей Ковпанец в велоспорте на треке и Павел Костюков в ВМХ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter