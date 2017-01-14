Альберто Контадор: У меня есть еще шансы выиграть «Тур де Франс»
34-летний испанец Альберто Контадор рассчитывает в этом году побороться за победу на «Тур де Франс». Двукратный победитель этой веломногодневки ранее объявлял о завершении карьеры, но решил ее продолжить в команде
Trek-Segafredo.
— Многие говорят мне о том, что нужно выиграть «Тур де Франс» спустя семь лет, — цитирует AFP Контадора. — Была мечта снова победить в самой престижной гонке. И я думаю, что у меня есть шансы на это. Очевидно, очень много сильных соперников, сильных команд, гонки получаются очень упорными. Но мы еще можем побороться за победу.
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