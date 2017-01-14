Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28423407/
14 января 2017, 0:11 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Альберто Контадор: У меня есть еще шансы выиграть «Тур де Франс»

34-летний испанец Альберто Контадор рассчитывает в этом году побороться за победу на «Тур де Франс». Двукратный победитель этой веломногодневки ранее объявлял о завершении карьеры, но решил ее продолжить в команде Trek-Segafredo.

— Многие говорят мне о том, что нужно выиграть «Тур де Франс» спустя семь лет, — цитирует AFP Контадора. — Была мечта снова победить в самой престижной гонке. И я думаю, что у меня есть шансы на это. Очевидно, очень много сильных соперников, сильных команд, гонки получаются очень упорными. Но мы еще можем побороться за победу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Издевательство над гимном России: скандал на МЧМ-2017

Наши хоккеистки избили сборную Чехии

Великий "Зубастик" просто в шоке