Альберто Контадор: У меня есть еще шансы выиграть «Тур де Франс»

— Многие говорят мне о том, что нужно выиграть «Тур де Франс» спустя семь лет, — цитирует AFP Контадора. — Была мечта снова победить в самой престижной гонке. И я думаю, что у меня есть шансы на это. Очевидно, очень много сильных соперников, сильных команд, гонки получаются очень упорными. Но мы еще можем побороться за победу.