Вуэльта Испании-2017 стартует 19 августа во французском Ниме

Это будет третий раз в истории, когда гонка начнется за пределами Испании. Ранее такое случалось в 1997 (Лиссабон) и 2009 годах (Ассен).

Первые два этапа «Вуэльты"-2017 полностью пройдут по территории Франции, а третий завершится в Андорре. Четвертый этап финиширует в испанской Таррагоне. Всего многодневка будет состоять из 21 этапа и завершится в Мадриде 10 сентября.