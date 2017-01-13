Вуэльта Испании-2017 стартует 19 августа во французском Ниме
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Старт «Вуэльты Испании» в 2017 году состоится 19 августа во французском городе Ним, сообщается на официальном сайте веломногодневки.
Это будет третий раз в истории, когда гонка начнется за пределами Испании. Ранее такое случалось в 1997 (Лиссабон) и 2009 годах (Ассен).
Первые два этапа «Вуэльты"-2017 полностью пройдут по территории Франции, а третий завершится в Андорре. Четвертый этап финиширует в испанской Таррагоне. Всего многодневка будет состоять из 21 этапа и завершится в Мадриде 10 сентября.
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