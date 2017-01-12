Заслуженный мастер спорта СССР по велогонкам Соколов скончался на 78-м году жизни

«Накануне на 78-м году жизни скончался один из сильнейших велосипедистов в истории омского спорта, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер страны Владимир Соколов», — сообщили в министерстве.

Владимир Соколов родился в 1939 году в Уфе. В 1960 году он поступил в Омский институт физкультуры, в 1961 году стал чемпионом СССР среди студентов, в 1963 — победителем Спартакиады народов РСФСР. В 1968 году велосипедист выиграл многодневную гонку, проходившую в Мексике, а еще через два года стал чемпионом мира. В 1970-м четверка Соколова, которую тренировал легендарный Виктор Капитонов, выиграла золото. Именно после этого омскому велосипедисту присвоили звание «Заслуженный мастер спорта». В 1971 году Соколов вместе с партнерами по сборной СССР выиграл велогонку мира, проводимую по маршруту Варшава — Берлин — Прага.

После завершения спортивной карьеры Владимир Соколов начал работать тренером. В 1980 году он подготовил команду велогонщиков для Олимпиады в Москве, которая выиграла золото домашних Игр. Всего за тренерскую карьеру омский спортсмен подготовил четырех олимпийских чемпионов, воспитал пять чемпионов и восемь призеров чемпионатов мира.

Многие годы Соколов работал заведующим кафедры велосипедного и конькобежного спорта в Сибирском государственном университете физической культуры. В 1998 году ему было присвоено ученое звание профессора, в 1999-м — «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ». Его деятельность была отмечена государственными наградами: «За трудовое отличие» (1970 год), «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1980), «Ветеран труда» (1985).

До последних дней жизни заслуженный тренер вел общественную работу по пропаганде спорта среди молодежи Омской области, являлся одним из инициаторов и организаторов спортивного праздника «Вело-Омск», постоянно принимал участие в различных спортивных мероприятиях в качестве почетного гостя.