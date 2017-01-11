Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28393438/
11 января 2017, 17:05 | Летние: Велоспорт | ТАСС

РУСАДА дисквалифицировало велогонщицу Стародубцеву на 4 года за допинг

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало велогонщицу Анастасию Стародубцеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отстранение спортсменки отсчитывается с 19 июня 2015 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отстранение спортсменки отсчитывается с 19 июня 2015 года. О том, какое запрещенное вещество было найдено в допинг-пробе спортсменки, не сообщается.

Стародубцева не добивалась значительных результатов на соревнованиях, в ее активе второе место на Кубке России по велоспорту на треке 2015 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Источник: В 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, объявивший накануне о завершении карьеры, во время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом, сообщает Daily Mail.
Еще 4 новости  Все новости
11 января

На "пригоршню" долларов больше: как и сколько ФИФА заработает на расширении ЧМ

Гарт: Федерация санного спорта России не имеет разногласий с FIL

Участие россиян в Олимпиаде-2018 зависит от выводов двух комиссий МОК