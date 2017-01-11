РУСАДА дисквалифицировало велогонщицу Стародубцеву на 4 года за допинг
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало велогонщицу Анастасию Стародубцеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Отстранение спортсменки отсчитывается с 19 июня 2015 года. О том, какое запрещенное вещество было найдено в
Стародубцева не добивалась значительных результатов на соревнованиях, в ее активе второе место на Кубке России по велоспорту на треке 2015 года.
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