Ковпанец: Забелинская стартует в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке

Чемпионат России пройдет 19—20 января . Ожидается, что женский мэдисон может войти в программу Олимпийских игр.

«Ольга (Забелинская) готовится выступить на чемпионате России, мы с ней разговаривали. Планируется, что она выступит с Евгенией Романютой», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Забелинская по окончании сезона-2016 перенесла операцию по поводу грыжи.