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10 января 2017, 18:36 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Ковпанец: Забелинская стартует в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке

ПАРИЖ, 10 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская стартует в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке, заявил главный тренер сборной РФ Сергей Ковпанец.

Чемпионат России пройдет 19—20 января. Ожидается, что женский мэдисон может войти в программу Олимпийских игр.

«Ольга (Забелинская) готовится выступить на чемпионате России, мы с ней разговаривали. Планируется, что она выступит с Евгенией Романютой», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Забелинская по окончании сезона-2016 перенесла операцию по поводу грыжи.
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