Ковпанец: Забелинская стартует в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке
ПАРИЖ, 10 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская стартует в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке, заявил главный тренер сборной РФ Сергей Ковпанец.
Чемпионат России пройдет
«Ольга (Забелинская) готовится выступить на чемпионате России, мы с ней разговаривали. Планируется, что она выступит с Евгенией Романютой», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Забелинская по окончании сезона-2016 перенесла операцию по поводу грыжи.
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