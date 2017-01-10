Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28381806/
10 января 2017, 18:36 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Призеры ОИ Войнова, Шмелева, Дмитриев пропустят ЧР по велоспорту на треке

ПАРИЖ, 10 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр-2016 в велоспорте на треке Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев пропустят чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат России состоится 19—20 января.

«Войнова, Шмелева, Дмитриев эти соревнования пропускают, на них мы будем смотреть ближайший резерв и посмотрим спортсменов в темповых дисциплинах. Они будут готовиться к этапам Кубка мира и чемпионату мира», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Первый этап Кубка мира в 2017 году пройдет в Кали (Колумбия) 17—19 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

ФВСР: Просили компенсацию за ОИ, но она предусмотрена только легкоатлетам

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) хотела получить для велогонщиков компенсацию за ситуацию с недопуском на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но получила ответ, что это возможно только для спортсменов национальной команды по легкой атлетике, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФВСР.
Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года