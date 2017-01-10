Призеры ОИ Войнова, Шмелева, Дмитриев пропустят ЧР по велоспорту на треке
ПАРИЖ, 10 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр-2016 в велоспорте на треке Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев пропустят чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.
Чемпионат России состоится
«Войнова, Шмелева, Дмитриев эти соревнования пропускают, на них мы будем смотреть ближайший резерв и посмотрим спортсменов в темповых дисциплинах. Они будут готовиться к этапам Кубка мира и чемпионату мира», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Первый этап Кубка мира в 2017 году пройдет в Кали (Колумбия)
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