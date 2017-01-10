Призеры ОИ Войнова, Шмелева, Дмитриев пропустят ЧР по велоспорту на треке

Чемпионат России состоится 19—20 января .

«Войнова, Шмелева, Дмитриев эти соревнования пропускают, на них мы будем смотреть ближайший резерв и посмотрим спортсменов в темповых дисциплинах. Они будут готовиться к этапам Кубка мира и чемпионату мира», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».