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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28365287/
9 января 2017, 13:04 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Оргкомитет «Арктической гонки Норвегии» не отказывается от планов по этапу в России

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет «Арктической гонки Норвегии» все еще намерен включить один из этапов в России в маршрут многодневки, сообщил агентству «Р-Спорт» директор велогонки Кнут-Эйрик Дибдал.

«Арктическая гонка Норвегии» проводится с 2013 года. Ее победителями становились норвежец Тор Хушовд, голландец Стевен Крюйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, выступающий за «Катюшу Alpecin», а также итальянец Джанни Москон. Ранее появилась информация о возможном включении российского этапа в маршрут велогонки, но в опубликованном маршруте на 2017 год его нет.

«Мы все еще работаем над этим вопросом о включении российского города в маршрут в будущем. Мы находимся в диалоге с российской стороной, ближайшая встреча у нас намечена на начало февраля в Киркенесе. Так что проведение этапов в России по-прежнему среди наших целей», — сообщил Дибдал.

В 2015 году призером «Арктической гонки Норвегии» стал российский велогонщик Ильнур Закарин.
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