Оргкомитет «Арктической гонки Норвегии» не отказывается от планов по этапу в России
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет «Арктической гонки Норвегии» все еще намерен включить один из этапов в России в маршрут многодневки, сообщил агентству «Р-Спорт» директор велогонки Кнут-Эйрик Дибдал.
«Арктическая гонка Норвегии» проводится с 2013 года. Ее победителями становились норвежец Тор Хушовд, голландец Стевен Крюйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, выступающий за «Катюшу Alpecin», а также итальянец Джанни Москон. Ранее появилась информация о возможном включении российского этапа в маршрут велогонки, но в опубликованном маршруте на 2017 год его нет.
«Мы все еще работаем над этим вопросом о включении российского города в маршрут в будущем. Мы находимся в диалоге с российской стороной, ближайшая встреча у нас намечена на начало февраля в Киркенесе. Так что проведение этапов в России
В 2015 году призером «Арктической гонки Норвегии» стал российский велогонщик Ильнур Закарин.
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