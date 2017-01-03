Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28330802/
3 января 2017, 23:00 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Призер ОИ-2008 велогонщик Колобнев объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2008 года в велоспорте на шоссе россиянин Александр Колобнев завершил карьеру. Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Все спортсмены тяжело переживают завершение карьеры, момент принятия решения неизбежен, — написал Колобнев. — Это пытка. Тот, кто говорит, что это нормальный процесс, все же лукавит. Оказалось, что это психологически очень тяжело».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Источник: В 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, объявивший накануне о завершении карьеры, во время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом, сообщает Daily Mail.
Еще 7 новостей  Все новости
3 января

IAAF опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам

Шляхтин: IAAF отказалась предоставить ВФЛА фамилии фигурантов доклада Макларена

Россиянин Устюгов выиграл третью гонку подряд на "Тур де Ски"