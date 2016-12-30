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30 декабря 2016, 22:46 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Бельгийский велогонщик Джанни Мерсман объявил о завершении карьеры в 31 год

Бельгийский велогонщик Джанни Мерсман объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает агентство Belga.

Велогонщик команды Etixx-Quick Step, выигравший в прошедшем сезоне два этапа на многодневке «Вуэльта», узнал о проблемах с сердцем после медицинского обследования.

«Во время планового медицинского осмотра была выявлена сердечная аритмия. Это означает, что здоровью Джанни грозит серьезная опасность, если он продолжит соревноваться на уровне спорта высших достижений. Эти новости вынудили его принять сложное решение — завершить карьеру», — говорится в сообщении агента велогонщика.

Сообщалось, что Мерсман должен был провести сезон-2017 в составе французской команды Fortuneo-Vital Concept. На протяжении 10-летней карьеры профессионального велогонщика бельгиец выступал за такие коллективы, как Discovery Channel, Française des Jeux, Lotto и Etixx.
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