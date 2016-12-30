Бельгийский велогонщик Джанни Мерсман объявил о завершении карьеры в 31 год

Велогонщик команды Etixx-Quick Step, выигравший в прошедшем сезоне два этапа на многодневке «Вуэльта», узнал о проблемах с сердцем после медицинского обследования.

«Во время планового медицинского осмотра была выявлена сердечная аритмия. Это означает, что здоровью Джанни грозит серьезная опасность, если он продолжит соревноваться на уровне спорта высших достижений. Эти новости вынудили его принять сложное решение — завершить карьеру», — говорится в сообщении агента велогонщика.