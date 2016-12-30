Старейший победитель «Тур де Франс» Кюблер скончался в возрасте 97 лет

В последние годы здоровье старейшего из живых победителей «Большой петли» заметно ухудшилось. Это Рождество Кюблер отметил дома в кругу семьи, а в четверг скончался в одной из больниц Цюриха из-за простуды. По словам его супруги, велогонщик «спокойно заснул с улыбкой на лице».

Кюблер родился в 1919 году. Вторая Мировая война в некоторой степени помешала его спортивной карьере, он был вынужден преимущественно соревноваться на родине в Швейцарии. В 1947 году он впервые принял участие в «Тур де Франс», выиграв два этапа многодневки. В 1950 году Кюблер участвовал в «Тур де Франс» в третий раз и одержал победу в генеральной классификации, став первым швейцарцем, кому это удалось.

В 1951 году Кюблер завоевал золото чемпионата мира, а до этого выиграл серебро и бронзу. Спустя три года он стал победилетем «Тур де Франс» в спринтерском зачете. Однако в 1955 году в комнате швейцарца во время «Большой петли» нашли запрещенные препараты. Кюблер попал под подозрение, но всячески отрицал употребление допинга, а в конце сезона завершил спортивную карьеру. В 1983 году Кюблер был назван спортсменом века в Швейцарии.