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29 декабря 2016, 21:38 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Источник: В 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, объявивший накануне о завершении карьеры, во время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом, сообщает Daily Mail.

При этом ни сам спортсмен, ни Федерация велоспорта Великобритании не предоставили документы на содержимое пакета.

Представители команды Sky, за которую тогда выступал Уиггинс, заявили, что в том самом пакете находился разрешённый препарат флуимуцил.
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