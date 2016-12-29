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29 декабря 2016, 16:14 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Брэдли Уиггинс подозревается в получении запрещенного препарата в 2011 году

Федерация велоспорта Великобритании не смогла предоставить документы, подтверждающие содержание медицинского пакета, который получил в 2011 году гонщик Sky Брэдли Уиггинс, сообщает BBC.

Ранее британский таблоид Daily Mail рассказал, что некий препарат был доставлен Уиггинсу из Манчестера во Францию, где он выступал на Критериум Дофине. В команде утверждали, что в пакете был разрешенный муколитический препарат флуимуцил. Это вызвало у издания вопросы: флуимуцил свободно продается в аптеках Франции, и для того, чтобы его доставить, необязательно было лететь из Манчестера.

— Мы надеялись получить бумажное подтверждение доставки препарата. Но, по всей видимости, его просто не существует, — сказал председатель комитета по культуре, СМИ и спорту Британии Дэмьен Коллинз.

Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала список спортсменов, имевших терапевтические разрешения на запрещенные препараты, полученный в результате взлома базы данных ADAMS. В число атлетов вошел и Уиггинс, принимавший с 2011 по 2013 год противовоспалительное средство триамцинолон. Накануне пятикратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира объявил о завершении карьеры.
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