Международный союз велосипедистов сообщил об отмене «Тура Катара» в сезоне-2017
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об отмене мужской и женской гонок «Тур Катара» в сезоне-2017.
«Тур Катара» в августе был включен в Мировой тур UCI и должен был пройти
«Международный союз велосипедистов сегодня получил уведомление об отмене “Тура Катара” как в мужском, так и в женском календаре. Как мы понимаем, такое решение связано с трудностями привлечения спонсорской финансовой поддержки», — говорится в заявлении на сайте UCI.
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