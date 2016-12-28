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28 декабря 2016, 17:49 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Международный союз велосипедистов сообщил об отмене «Тура Катара» в сезоне-2017

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об отмене мужской и женской гонок «Тур Катара» в сезоне-2017.

«Тур Катара» в августе был включен в Мировой тур UCI и должен был пройти 6—10 февраля.

«Международный союз велосипедистов сегодня получил уведомление об отмене “Тура Катара” как в мужском, так и в женском календаре. Как мы понимаем, такое решение связано с трудностями привлечения спонсорской финансовой поддержки», — говорится в заявлении на сайте UCI.
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