Международный союз велосипедистов сообщил об отмене «Тура Катара» в сезоне-2017

«Тур Катара» в августе был включен в Мировой тур UCI и должен был пройти 6—10 февраля .

«Международный союз велосипедистов сегодня получил уведомление об отмене “Тура Катара” как в мужском, так и в женском календаре. Как мы понимаем, такое решение связано с трудностями привлечения спонсорской финансовой поддержки», — говорится в заявлении на сайте UCI.