Владимир Бушанский: С нами считаются в мире и рассматривают как претендентов на медали

Сборная Казахстана не раз радовала нас высокими результатами на различных международных стартах, главным из которых стало попадание Артема Захарова на Олимпийские Игры в Рио, где он сумел достойно защитить честь нашей страны.



Сезон трековых гонок только начался, а казахстанские гонщики уже успели пополнить свой медальный запас. На двух этапах Кубка Мира, которые состоялись в Великобритании и Голландии, наши гонщики смогли выступить достойно и завоевать бронзовую медаль.



«Считаю, что все задачи, которые были возложены на ребят, они выполнили. Конечно, надеялись на успешное выступление Артема Захарова, но в связи с тем, что поменялись правила в омниуме, о которых вам, думаю, известно, немного не получилось. Гонка темпа — это немного другой вид, может, она ему пока не совсем подходит. А так, медаль была рядом, и у Артема были шансы взойти на пьедестал, но где-то не все сложилось так, как мы надеялись. В целом, можно сказать, что сборная Казахстана достойно выступила в Глазго. Все наши гонщики вошли в десятку лидеров. Если говорить про второй этап Кубка Мира, то там также каждый справился с задачами. Порадовало, что мы увидели прогресс в выступлениях молодых ребят. В частности, Сергей Шатовкин хорошо проявил себя и показал, что готов бороться на международных гонках самого высокого уровня» — прокомментировал итоги выступления наших гонщиков на этапах Кубка Мира главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке Владимир Бушанский.

Главным итогом выступления нашей сборной на втором этапе Кубка Мира в Апелдорне (Нидерланды) стала «бронза» Султанмурата Миралиева.



«Для Султанмурата выиграть бронзовую медаль — это, безусловно, хорошее достижение, но у нас есть определенное разочарование, поскольку у него были шансы стать и первым. Султанмурат — сильный гонщик, однако, у него не так много опыта международных гонок, возможно, поэтому ему нужно было перебороть волнение, которое подразумевает под собой участие в таком крупном старте, как Кубок Мира. Перед последним спринтом в групповой гонке наш спортсмен шел первым, но в дальнейшем допустил определенные ошибки, которые помешали ему победить. Поэтому чувства у нас смешанные. С одной стороны — “бронза”, которая подтверждает, что наши гонщики прогрессируют, однако с другой — всегда хочется добиться большего», — считает тренер-консультант национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке Эрве Дагорне.



Лидер сборной Артем Захаров, ставший первым казахстанским трековиком с 2004 года, принявшим участие в Олимпиаде, сейчас возглавляет мировой рейтинг, опережая таких признанных звезд трековых гонок, как олимпийские чемпионы Элиа Вивиани и Норман Хансен.



«Сейчас Захаров возглавляет мировой рейтинг — это огромное достижение. Возможно, впервые в истории казахстанский гонщик завершает год в роли лидера мирового рейтинга. Для многих в мире это неожиданность — что спортсмен из Казахстана является лучшим. Поэтому очень приятно, что у нас есть лидер, есть перспективные спортсмены, которые обладают большим потенциалом», — считает Владимир Бушанский.



Также он подчеркнул, что участие Артема Захарова на Олимпиаде в Рио стало результатом огромного труда всей команды.



То, что сделал Казахстан за последние два года, дорогого стоит. Не совсем верно говорить о том, что мы начали с нуля, но путь был по-настоящему тернистым. За сравнительно небольшой период наш спортсмен смог выйти в лидеры рейтинга и обойти многих сильных соперников, которые отбирались, в отличие от Артема, все четыре года. Вдобавок не стоит забывать и про неприятное повреждение, которое Захаров получил на самом первом этапе Кубка Мира в самом начале прошлого сезона. Несмотря на все сложности, мы продолжали наш путь к олимпийской мечте, и Артем, без преувеличений, кровью и потом заслужил свой шанс выступить в Рио. Все мы вместе помогали Артему, чтобы он достойно выступил на Олимпиаде и оправдал возложенные на него надежды. Поэтому уходящий год был успешным для казахстанского трека, и верим, что следующий будет еще более удачным, — отметил Владимир Бушанский.

«Казахстанские гонщики растут, и это не может нас не радовать. Это результат большой работы, которая делается в Казахстане для развития велоспорта, и большого труда самих гонщиков. Вместе с тем, нам еще предстоит немало сделать, чтобы наши ребята стали лучше в тактике и технике. Это приходит только с опытом, и нашим гонщикам необходимо участвовать как можно больше в международных гонках. Основные старты в трековых гонках проходят зимой, и мы должны использовать каждую возможность, чтобы проверять свои силы вместе с другими лидерами трека. Пример Артема Захарова показывает, что каждый из них при максимальной самоотдаче может выйти в лидеры в мировом велоспорте», — рассказал тренер-консультант национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке Эрве Дагорне.



Комментируя итоги уходящего года для отечественного велоспорта, главный тренер сборной Казахстана по треку отметил, что нашим гонщикам удалось сделать несколько ключевых шагов вперед в своем развитии.



«Считаю, что 2016 год был удачным для казахстанского велоспорта. Восемь раз наши гонщики поднимались на высшую ступень пьедестала на международных стартах, это не говоря уже о тех, где казахстанские трековики становились призерами. Каждая из этих побед помогала нашим гонщикам укреплять свои позиции в мировом рейтинге. Те задачи, которые были поставлены руководством Казахстанской Федерации велосипедного спорта, — во-первых, отобраться на Олимпиаду, достойно выступить на главном старте четырехлетия, — думаю, что нам выполнить удалось. На сегодняшний день сразу несколько наших гонщиков входят в число лидеров рейтинга, и это дает основания ставить амбициозные цели. С нами считаются в мире и рассматривают нас как претендентов на медали международных соревнований».

Отвечая на наши вопросы, Владимир Бушанский обозначил цели трековой «Астаны» на 2017.



«Ключевой задачей для нашей сборной будет достойно выступить на предстоящем чемпионате Азии, который пройдет уже в феврале в Индии. Необходимо улучшить результаты прошлого года, завоевать как можно больше медалей и подтвердить статус одной из лучших сборных Желтого континента. Затем, естественно, — чемпионат Мира. На сегодняшний день, исходя из мирового рейтинга, у нас есть три претендента на выступление на мировом первенстве — это Артем Захаров, Роберт Гайнеев в гонке скретч и Никита Панасенко в групповой гонке по очкам. Необходимо улучшать свои позиции в мэдисоне, поэтому будем стараться на чемпионате Азии и двух предстоящих Кубках Мира набрать как можно больше очков, чтобы и в этом виде программы у нас была квота и возможность представить Казахстан. В следующем году мы впервые будем участвовать в Азиатских Играх в закрытых помещениях. Задача будет — выступить удачно, высоко поднять флаг Казахстана. В целом, 2017 год будет довольно насыщенным для ребят, много ответственных стартов, где перед нами стоят высокие задачи».