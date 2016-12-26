Вячеслав Екимов: Нужно вывести лидеров из зоны комфорта

«НАДО РАБОТАТЬ С РЕГИОНАМИ»

Визит в нашу редакцию Екимов запланировал сразу после встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

— Олимпийские чемпионы прошлых лет постепенно занимают руководящие посты? — начинаем беседу с главой ФВСР.

— Видимо, возраст такой подходит — как раз для чиновничьих мест, — смеется Вячеслав.

— Вы же с Колобковым почти ровесники. На стольких Олимпиадах вместе были! Наверняка, хорошо знакомы?

— Он, кстати, немного младше — мне 50 лет, ему 47. А хорошо познакомились только в Сиднее, где оба выиграли золото. Много тогда общались по ходу Игр. Медали, конечно, обмывали тоже вместе.

— Уже успели освоиться в роли главы федерации? Представляете, какое будет финансирование? Откуда? Как развивать свой вид спорта?

— По поводу финансирования все должно быть нормально. Игорь Макаров — бывший президент ФВСР, — покидая свой пост, заручился поддержкой Сергея Чемезова, который возглавляет попечительский совет федерации. Плюс есть дотации от Минспорта и спонсоров. Бюджет достаточный. Теперь надо работать с регионами — прежде всего, с Южным федеральном округом и Дальним Востоком. Там изначально неплохое развитие велоспорта, но спортсмены и команды сталкиваются с тем, что выезжать на соревнования в центральную часть страны им дорого. Часто -не по карману. Основная идея — увязать интересы регионов с интересами сборной. Как этого добиться? Необходима поэтапная система. Чтобы на внутренних соревнованиях сначала собирались региональные команды. Потом они уже приезжали на серию национальных гонок — условно говоря, Кубок России (название может быть иным, в том числе — в честь титульного спонсора). И вот эти самые гонки будут проводиться уже при полной финансовой поддержке ФВСР и спонсорских взносов. Проживание, перемещение, призовые — мы все обеспечим сами. Региональным командам надо будет потратиться только на дорогу. Спортсмены получат возможность нарабатывать опыт, мы — увидим полную картину положения дел в велоспорте и варианты усиления главной команды страны.

— И когда реально реализовать подобную схему?

— Проект уже есть, осталось проработать детали. Конечно, все упирается в деньги, но эта проблема решаема. Утвердим бюджет к марту 2017-го — в марте все и начнем. Средства, кстати, требуются не умопомрачительные. Вполне укладываются в те суммы, которая ФВСР собрала в текущем году.

— Каков порядок цифр? Десятки миллионов рублей? Сотни?

— Десятки. Меньше сотни — точно.

«ЛИДЕРАМ НУЖНО ДЫШАТЬ В СПИНУ»

— А как насчет международных гонок? Без них развиваться на серьезном уровне все равно невозможно, при этом в России в последние годы не проводится ни одной.

— Если говорить о привлекательности таких стартов — со стороны телевидения, болельщиков — то организовывать нужно только гонки «Мирового тура». Все категории ниже особого эффекта не дают. А целесообразности проведения стартов высшей категории в России я, если честно, не вижу — разводит руками Екимов. — Не говоря о том, что сейчас общая обстановка не способствует тому, чтобы везти к нами ведущие мировые команды и гонщиков. Была мысль организовать свой Тур по трем городам — Питеру, Москве и Сочи. Не сплошной, единый маршрут, а с переездами. Но логистически это невероятно сложно, так что мы от такой идеи отказались. Зато в будущем году вновь состоятся «Пять колец Москвы». Правда, это в любом случае будет гонка Интерконтинентальной категории, так что участники «Мирового тура» по своим контрактным обязательствам приехать не смогут.

— Есть ведь и момент престижа — международные старты проводят в таких державах, как Эритрея, Габон, Руанда. А в России — нет…

— Понимаю такую позицию. Но тогда встречный вопрос — а в Советском союзе много было подобных гонок? При этом велоспорт занимал одни из ведущих позиций и в стране, и в мире. Эти вещи не связаны напрямую. Не обязательно проводить международные старты, чтобы иметь сильную сборную. У нас сейчас первоочередная задача — подготовить команду к Олимпиаде-2020 в Токио. Финальный отбор пройдет в 2019 году. Надеемся, к тому времени спортсмены, которые сейчас задействованы в команде «Русвело», а также в «Катюше» (которая, по факту, теперь является швейцарской), и выступают за рубежом, обеспечат нам стартовый состав. А дальше видно будет.

— Но ведь кроме них международного опыта, получается, ни у кого не будет?

— Это не так. У нас есть идея на основе результатов внутренних стартов собрать элитную группу из 30−40 гонщиков, которых мы можем зарегистрировать через велосипедный клуб и так же заявить для участия в различных гонках — в Италии, Испании и Франции. Это вполне реально. И необходимый опыт они получат. Кстати, задача крайне важная. Потому что у нынешних лидеров сборной есть одна серьезная проблема — они чувствует себя слишком спокойно. Я увидел это еще во время работы в «Катюше». Сами по себе у нас есть сильные ребята — и раздельщики, и финишеры, и те, кто может что-то показать в горах. Но их нужно вывести из зоны комфорта. Им кто-то должен дышать в спину. Только так можно добиться прогресса и роста результатов.

«ПОТЕНЦИАЛ У СБОРНОЙ ЕСТЬ»

— Сейчас конкуренция мала?

— Чтобы отобрать ту же группу из 30 лучших спортсменов, нужно 250 гонщиков. Минимум! И это число, на самом деле, ничтожно. В мое время, когда я добивался места в команде — мы тогда это делали на треке — в «Крылатском» только в гонке преследования за пару дней провели 250 заездов! Тренировались чуть ли не круглые сутки, последние старты были в 2 часа ночи. И это только один из этапов отбора. На 500 участников.

— Теперь сколько?

— Есть два вида статистики — по количеству выданных лицензий и по количеству реальных участников соревнований. Я больше верю стартовым протоколам. Число смехотворное — 40−50 человек максимум. В 10 раз меньше, чем было в СССР!

— Предположим, удастся обеспечить резерв, увеличить конкуренцию за место в сборной. На что сможем рассчитывать в Токио?

— Пока о медалях думать рано. Командная гонка — вообще лотерея. Кто знает, чего бы наша команда добилась в Рио, если бы Сергей Чернецкий не упал незадолго до финиша? На индивидуалку прогнозы строить проще. Сейчас этим в любом случае заниматься бессмысленно. Но потенциал у нашей команды есть.

— Мы сейчас в основном говорим про шоссе. Есть ведь еще трек, маунтинбайк, BMX…

— Безусловно! Просто шоссе — это основа велоспорта. Вся основная работа делается «на дороге». Потом уже ребята уходят в специализации. Если мы добьемся успехов здесь, то сможем скопировать систему под кальку в других видах. Тем более, это проще сделать — в том числе в плане развития инфраструктуры. Много готовых площадок в России есть. Многие нужно просто достроить. Это в любом случае не так тяжело, как организовывать гонки и сборы на шоссе.

— У вас же есть дети. Не видите их в велоспорте?

— Когда родился сын, хотел, чтобы он пошел по моим стопам. Но первая супруга была резко против. Хватит, мол, гонщиков в семье, — смеется Екимов. — А когда родилась дочь, уже сам решил ее в велоспорт не отдавать. Хотя девочка очень активная. С ней если два часа не погуляешь — с ума сойдет от переизбытка энергии! Но дети сами должны решать, чем им интересно заниматься. К велосипеду у дочери тяги нет.

— А самого за руль не тянет?

— Тянет, конечно. И к мотоциклу тоже! Но времени мало, да и не сезон сейчас. Пока предпочитаю бегать. Каждое утро выбираюсь в парк — и вперед. Пока личный рекорд — 5 километров за 12 минут.