Гонка в -40: велосипедистам Якутии не помешали мороз и туман

В городском парке Якутска прошли морозные велосоревнования. Температура воздуха во время гонки была 40 градусов ниже нуля, кроме мороза путь велосипедистам затруднял туман. Организованы соревнования были федерацией велоспорта Якутии.

Как пишет YAKUTIA.INFO, гонка прошла 25 декабря, и участвовали в ней 20 человек, в числе которых были ветераны и девушки. Дистанция составляла 9,5 километров, победитель гонки Андрей Попов преодолел это расстояние за 25 минут 24 секунды.