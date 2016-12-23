Абрамян и Крутилин будут рекомендованы на посты главных тренеров сборных РФ

Ковпанец и Костюков в прошедшем олимпийском цикле возглавляли сборные по велоспорту на треке и велоспорту-ВМХ соответственно. Исполняющим обязанности главного тренера по велоспорту на шоссе является Сергей Иванов, главным тренером сборной России по маунтинбайку — Вячеслав Устинович.

«Решено рекомендовать на посты главных тренеров Ковпанца в велоспорте на треке и Павла Костюкова в велоспорте ВМХ. Их результаты в нынешнем цикле всем известны. Будем рекомендовать Абрамяна на пост главного тренера в велоспорте на шоссе, Крутилина — в маунтинбайке», — сказал Кучерявый по телефону.

«Что важно, все эти специалисты независимые, без привязки к клубу», — добавил он.