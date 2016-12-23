Абрамян и Крутилин будут рекомендованы на посты главных тренеров сборных РФ
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Иракли Абрамян, Николай Крутилин, Сергей Ковпанец и Павел Костюков будут рекомендованы Федерацией велосипедного спорта России (ФВСР) на посты главных тренеров команд, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор федерации Юрий Кучерявый.
Ковпанец и Костюков в прошедшем олимпийском цикле возглавляли сборные по велоспорту на треке и
«Решено рекомендовать на посты главных тренеров Ковпанца в велоспорте на треке и Павла Костюкова в велоспорте ВМХ. Их результаты в нынешнем цикле всем известны. Будем рекомендовать Абрамяна на пост главного тренера в велоспорте на шоссе, Крутилина — в маунтинбайке», — сказал Кучерявый по телефону.
«Что важно, все эти специалисты независимые, без привязки к клубу», — добавил он.
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