UCI объявил о выдаче лицензий командам «Катюша-Alpecin» и «Газпром-Русвело» на 2017 г

«Катюша-Alpecin» зарегистрирована на 2017 год как команда Мирового тура, «Газпром-Русвело» сохранила статус проконтинентальной команды.

«Катюша-Alpecin» зарегистрирована под швейцарским флагом, в ее составе с 2017 года будут выступать пять российских велогонщиков, в том числе победитель этапов «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Ильнур Закарин. «Газпром-Русвело» сохранила полностью российский состав на сезон-2017.