UCI объявил о выдаче лицензий командам «Катюша-Alpecin» и «Газпром-Русвело» на 2017 г
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о выдаче профессиональных лицензий командам «Катюша-Alpecin» и российской «Газпром-Русвело» на 2017 год.
«Катюша-Alpecin» зарегистрирована на 2017 год как команда Мирового тура, «Газпром-Русвело» сохранила статус проконтинентальной команды.
«Катюша-Alpecin» зарегистрирована под швейцарским флагом, в ее составе с 2017 года будут выступать пять российских велогонщиков, в том числе победитель этапов «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Ильнур Закарин. «Газпром-Русвело» сохранила полностью российский состав на сезон-2017.
Проконтинентальной остается и испанская Caja
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