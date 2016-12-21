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21 декабря 2016, 17:48 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

UCI объявил о выдаче лицензий командам «Катюша-Alpecin» и «Газпром-Русвело» на 2017 г

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о выдаче профессиональных лицензий командам «Катюша-Alpecin» и российской «Газпром-Русвело» на 2017 год.

«Катюша-Alpecin» зарегистрирована на 2017 год как команда Мирового тура, «Газпром-Русвело» сохранила статус проконтинентальной команды.

«Катюша-Alpecin» зарегистрирована под швейцарским флагом, в ее составе с 2017 года будут выступать пять российских велогонщиков, в том числе победитель этапов «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Ильнур Закарин. «Газпром-Русвело» сохранила полностью российский состав на сезон-2017.

Проконтинентальной остается и испанская Caja Rural-Seguros RGA, за которую будет выступать с 2017 года один из лидеров российской сборной Юрий Трофимов.
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