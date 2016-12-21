Велогонщик Ныч намерен проявить себя на последнем ЧМ в категории до 23 лет в карьере
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Артем Ныч заявил, что ставит задачу проявить себя на чемпионате Европы и мира в возрастной категории до 23 лет.
21-летний Ныч является самым молодым гонщиком в составе российской проконтинентальной команды «Газпром-Русвело».
«Сезон начинаю на Мальорке. Вообще самой главной задачей для себя ставлю чемпионат мира и чемпионат Европы по “андерам”, потому что это мой последний шанс в этой категории показать
Ныч отметил, что он и тренер извлекли урок из этой ситуации. «Думаю, мы
«Газпром-Русвело» усилила перед новым сезоном состав гонщиками, которые пришли из команд Мирового тура, но Ныч уверен, что ему это будет только в плюс. «У каждого из этих опытных гонщиков мне есть чему поучиться. Я пока по специализации не чувствую себя таким уж определившимся гонщиком, я еще в процессе. Хотелось бы попробовать многодневки ездить с прицелом на генеральную классификацию, но тут еще нужно думать — для гор я высоковат. “Разделку” пробовал в том году ездить,
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