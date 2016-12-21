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21 декабря 2016, 14:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Ныч намерен проявить себя на последнем ЧМ в категории до 23 лет в карьере

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Артем Ныч заявил, что ставит задачу проявить себя на чемпионате Европы и мира в возрастной категории до 23 лет.

21-летний Ныч является самым молодым гонщиком в составе российской проконтинентальной команды «Газпром-Русвело».

«Сезон начинаю на Мальорке. Вообще самой главной задачей для себя ставлю чемпионат мира и чемпионат Европы по “андерам”, потому что это мой последний шанс в этой категории показать что-то. По профессионалам хотел бы показать результат на многодневке, хороший результат, ну и самое главное — нужно прогрессировать. В конце нынешнего сезона я сильно устал, после “Тура д’Авенир” все пошло уже на спад, на чемпионате мира была очень плохая форма, спад полный, были, наверное, просчеты в подготовке, не смог выйти на пик формы. К самому “Авениру” не подошел в оптимальной форме тоже», — сказал Ныч корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ныч отметил, что он и тренер извлекли урок из этой ситуации. «Думаю, мы что-то изменим, чтобы подойти иначе к чемпионату мира, может быть, поменьше стартов, где-то сбор сделаем подольше. Следующий сезон хотел бы закончить итальянскими гонками — “Джиро д’Эмилия”, что-то в этом роде, 60−70 гонок за сезон — этого мне вполне хватит. Это примерно то же количество, что и в прошлом году. Конечно, хотелось бы стартовать на “Джиро”, если получим приглашение, хотя может быть, мне еще рановато. Мне нравится “Вольта Алгарве”, я ее вроде как еду. Ну и “Авенир”, конечно, хотелось бы поехать по своему возрасту», — добавил он.

«Газпром-Русвело» усилила перед новым сезоном состав гонщиками, которые пришли из команд Мирового тура, но Ныч уверен, что ему это будет только в плюс. «У каждого из этих опытных гонщиков мне есть чему поучиться. Я пока по специализации не чувствую себя таким уж определившимся гонщиком, я еще в процессе. Хотелось бы попробовать многодневки ездить с прицелом на генеральную классификацию, но тут еще нужно думать — для гор я высоковат. “Разделку” пробовал в том году ездить, что-то получилось, что-то нет. Посмотрим, как оно будет в 2017-м», — подчеркнул Ныч.
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