Брызгалова ожидает, что керлингист Крушельницкий получит два года дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

На прошедших в Пхёнчхане Олимпийских играх, где впервые были разыграны медали в дисциплине дабл-микст, Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзовые медали. Позднее в допинг- пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

«Александр сейчас работает в Санкт-Петербурге, преподает уроки любителям, тренируется сам, он очень хочет выйти на лед, я вижу в нем кипящее желание играть. Человек очень зависим от этих эмоций, не представляю, что у него внутри, но он держится. Ожидание завершения дела его только злит, как мне кажется, и это не очень хорошо для наших будущих соперников. Когда Саша в таком состоянии, он готов рвать и метать все, что видит, поэтому, думаю, он вернется и станет еще сильнее», — заявила Брызгалова.

«Хочется, чтобы нам уже сказали — срок дисквалификации такой-то. Ждать и находиться в неведении очень сложно. Насколько я понимаю, четыре года — это максимум, и вряд ли на такой срок дисквалифицируют Сашу. Мы себя не тешем надеждами, смирились с тем, что, скорее всего, дадут два года, просто хотим узнать уже срок», — добавила она.

По словам спортсменки, многие иностранные керлингисты оказывают Крушельницкому поддержку. «От нашей федерации идет очень большая поддержка, так же и многие спортсмены (поддерживают). Все говорят, что верят в Сашу и ждут его возвращения на лед, косо на нас мало кто смотрит. Знаю, что международная федерация хорошо к нам относится и понимает всю ситуацию», — сказала Брызгалова.

«Есть, конечно, и такие, мы их знаем, но их единицы. Кто это, говорить не хочу, их интервью есть на просторах интернета», — подытожила спортсменка.

«Свищев хорошо развивает керлинг»

12 мая в Москве состоится отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России (ФКР), на которой пройдут очередные выборы главы организации. Действующий президент ФКР Дмитрий Свищев выдвинул свою кандидатуру на выборы.

«Надеюсь, что Дмитрий Александрович [Свищев] будет переизбран. Он хорошо развивает и продвигает наш вид спорта. Очень хочу, чтобы он услышал наши мольбы и построил нам центр в Санкт-Петербурге. Просто у нас нет вообще катка, есть несколько дорожек в торговых центрах», — отметила Брызгалова.