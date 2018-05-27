Брызгалова ожидает, что керлингист Крушельницкий получит два года дисквалификации
ДУДИНКА /Красноярский край/. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова ожидает, что ее партнер по дисциплине
ДУДИНКА /Красноярский край/. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова ожидает, что ее партнер по дисциплине
На прошедших в Пхёнчхане Олимпийских играх, где впервые были разыграны медали в дисциплине
«Александр сейчас работает в
«Хочется, чтобы нам уже сказали — срок дисквалификации
По словам спортсменки, многие иностранные керлингисты оказывают Крушельницкому поддержку. «От нашей федерации идет очень большая поддержка, так же и многие спортсмены (поддерживают). Все говорят, что верят в Сашу и ждут его возвращения на лед, косо на нас мало кто смотрит. Знаю, что международная федерация хорошо к нам относится и понимает всю ситуацию», — сказала Брызгалова.
«Есть, конечно, и такие, мы их знаем, но их единицы. Кто это, говорить не хочу, их интервью есть на просторах интернета», — подытожила спортсменка.
12 мая в Москве состоится
«Надеюсь, что Дмитрий Александрович [Свищев] будет переизбран. Он хорошо развивает и продвигает наш вид спорта. Очень хочу, чтобы он услышал наши мольбы и построил нам центр в
Свищев возглавляет ФКР с 2010 года.