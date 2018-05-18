Слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого состоятся в сентябре
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста Александра Крушельницкого, который провалил
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста Александра Крушельницкого, который провалил
рушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте. Позднее в
«Ориентировочно судебное разбирательство назначено на сентябрь, все документы мы сдали, — сообщил Свищев. — Я связываю это с тем, что начинается летний период и CAS, наверное, хочет отдыхать на