Слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого состоятся в сентябре

рушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Ориентировочно судебное разбирательство назначено на сентябрь, все документы мы сдали, — сообщил Свищев. — Я связываю это с тем, что начинается летний период и CAS, наверное, хочет отдыхать на морях-океанах. Дополнительное время сыграет нам на руку, мы еще поработаем над информацией, которая усилит нашу позицию в суде».