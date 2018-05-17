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17 мая, источник: ТАСС

ОКР ожидает решения по делу керлингиста Крушельницкого через два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) ожидает решения по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого через два месяца. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщил журналистам заместитель руководителя правового управления ОКР Виктор Березов.

Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте.

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Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Сейчас идет дисциплинарное расследование, в ходе которого будет определяться дальнейшая судьба — на какой срок он будет дисквалифицирован и будет ли дисквалифицирован. Решения по расследованию пока нет. Сложно сказать по срокам, но, думаю, месяца за два этот вопрос решится», — сказал Березов.

Федерация керлинга России (ФКР) в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.

11 мая президент ФКР Дмитрий Свищев сообщил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил.

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