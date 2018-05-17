ОКР ожидает решения по делу керлингиста Крушельницкого через два месяца

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте.
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«Сейчас идет дисциплинарное расследование, в ходе которого будет определяться дальнейшая судьба — на какой срок он будет дисквалифицирован и будет ли дисквалифицирован. Решения по расследованию пока нет. Сложно сказать по срокам, но, думаю, месяца за два этот вопрос решится», — сказал Березов.
Федерация керлинга России (ФКР) в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.
11 мая президент ФКР Дмитрий Свищев сообщил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил.