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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

ФКР решила не создавать «суперсборную» из команд Сидоровой и Моисеевой

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение о сохранении системы отборов на чемпионаты Европы и мира, в женском отборочном турнире будут играть команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой, вариант с формированием из двух составов одной женской сборной не был принят, сообщил РИА Новости президент ФКР Дмитрий Свищев.

Отборочные турниры в преддверии международных стартов впервые начали проводиться осенью 2014 года.

«На исполкоме обсуждалось предложение из команд Сидоровой и Моисеевой сделать одну суперсборную. Но мне кажется, что надо сохранить как можно больше команд, чтобы было как минимум два состава, которые были бы взаимозаменяемы. Приняли в итоге решение, что оставим две команды, которые будут бороться за право выступать на турнирах на отборах. Это будут команды Сидоровой и Моисеевой», — сказал Свищев по телефону.

«Что касается мужчин, то мы утвердили, что костяком сборной станет команда Алексея Тимофеева, которая играла в минувшем сезоне на чемпионатах Европы и мира. Тем более Алексей Стукальский снова будет играть вместе с Тимофеевым, они сообщили, что уладили все былые разногласия. Мужские отборы также будут. Помимо команды Тимофеева из Санкт-Петербурга там будут участвовать команды Москвы, Московской области и Краснодарского края», — добавил Свищев.

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