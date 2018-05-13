ФКР решила не создавать «суперсборную» из команд Сидоровой и Моисеевой

«На исполкоме обсуждалось предложение из команд Сидоровой и Моисеевой сделать одну суперсборную. Но мне кажется, что надо сохранить как можно больше команд, чтобы было как минимум два состава, которые были бы взаимозаменяемы. Приняли в итоге решение, что оставим две команды, которые будут бороться за право выступать на турнирах на отборах. Это будут команды Сидоровой и Моисеевой», — сказал Свищев по телефону.