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16:30 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте 2019 года пройдет в Норвегии

ТАСС, 1 мая. Норвежский Ставангер станет местом проведения чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте в 2019 году. Об этом сообщает Международная федерация керлинга.

Также Ставангер примет чемпионат мира среди мужчин. Оба турнира пройдут с 20 по 27 апреля.

В 2018 году чемпионат мира проходил в шведском Эстерсунде. Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев стали серебряными призерами.

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