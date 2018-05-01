Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте 2019 года пройдет в Норвегии
ТАСС, 1 мая. Норвежский Ставангер станет местом проведения чемпионата мира по керлингу в
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ТАСС, 1 мая. Норвежский Ставангер станет местом проведения чемпионата мира по керлингу в
Также Ставангер примет чемпионат мира среди мужчин. Оба турнира пройдут с 20 по 27 апреля.
В 2018 году чемпионат мира проходил в шведском Эстерсунде. Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев стали серебряными призерами.