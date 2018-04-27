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15:52 (мск), источник: ТАСС

Брызгалова впервые выступит в дабл-мискте без Крушельницкого на турнире в Дудинке

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международный турнир по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup в Дудинке (Красноярский край) станет первым для Анастасии Брызгаловой в дисциплине дабл-микст после дисквалификации ее основного партнера Александра Крушельницкого. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Крушельницкий в паре с Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. После этого Брызгалова приняла участие в чемпионате России среди женских команд, в котором заняла второе место.

«В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады». — сообщил Свищев.

В четверг Свищев встретился с президентом Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс. «Мы обсудили проведение международных соревнований на территории России и пригласили Кейт на соревнования в Дудинку. Также у нас запланировано четыре международных соревнования на территории России. На сочинском стадионе в этом году будет насыщенная международная программа, турниры уровня Кубка мира», — отметил президент ФКР.

«У нас есть несколько направлений: женщины/мужчины, дабл-микст, керлинг на колясках, юниоры. Мы специально стараемся провести турниры по каждому направлению, чтобы команды, на которых у нас не хватает финансирования, могли встречаться с иностранными спортсменам», — добавил он.

Турнир в Дудинке проходит с 2016 года. В этом году соревнования состоятся 24—27 мая. В них примут участие две сильнейшие команды из России, сборная Красноярского края и семь иностранных команд. Также ежегодно проводятся международные соревнования в Сочи и Москве.

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