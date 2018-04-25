Российские керлингисты победили финнов на чемпионате мира в дабл-миксте

В турнирной таблице группы C россияне делят второе-третье места со сборной Японии, в активе команд по четыре победы и два поражения. Лидируют керлингисты из Эстонии, одержавшие в шести матчах шесть побед и обеспечившие себе выход в плей-офф.

Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в последнем матче на групповом этапе сыграют с поляками 26 апреля.