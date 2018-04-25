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21:28 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты победили финнов на чемпионате мира в дабл-миксте

ТАСС, 25 апреля. Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев победили сборную Финляндии со счетом 9:4 в шестом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дисциплине «дабл-микст». Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

В турнирной таблице группы C россияне делят второе-третье места со сборной Японии, в активе команд по четыре победы и два поражения. Лидируют керлингисты из Эстонии, одержавшие в шести матчах шесть побед и обеспечившие себе выход в плей-офф.

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Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в последнем матче на групповом этапе сыграют с поляками 26 апреля.

По итогам группового турнира по три команды из каждой группы, а также лучшая из занявших четвертые места, выйдут в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.

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