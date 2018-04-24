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19:20 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли японцам на чемпионате мира в дабл-миксте

ТАСС, 24 апреля. Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев уступили сборной Японии со счетом 6:7 в пятом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дисциплине «дабл-микст». Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Источник: РИА "Новости"

Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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В турнирной таблице группы C россияне делят места со второго по четвертое со сборными Финляндии и Литвы, в активе команд по три победы и два поражения. Лидируют керлингисты из Эстонии, одержавшие в пяти матчах пять побед.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в оставшихся матчах сыграют со сборными Финляндии (25 апреля) и Польши (26 апреля).

По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.

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