Российские керлингисты проиграли японцам на чемпионате мира в дабл-миксте

Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.
В турнирной таблице группы C россияне делят места со второго по четвертое со сборными Финляндии и Литвы, в активе команд по три победы и два поражения. Лидируют керлингисты из Эстонии, одержавшие в пяти матчах пять побед.
В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в оставшихся матчах сыграют со сборными Финляндии (25 апреля) и Польши (26 апреля).
По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.