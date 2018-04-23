Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Что будет, если «закончились права»
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эвертон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик1
Леванте2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа1
Верона0
Хоккей. НХЛ
24.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М1
Ахмат3
Хоккей. НХЛ
24.04
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
Агент Задорова: Никита хочет выступать за сборную России
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
21:38 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты победили команду Новой Зеландии на чемпионате мира в дабл-миксте

ТАСС, 23 апреля. Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев со счетом 9:4 одержали победу над сборной Новой Зеландии в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дисциплине «дабл-микст». Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В турнирной таблице группы C россияне занимают третье место, одержав три победы при одном поражении. Первое место делят сборные Эстонии и Финляндии, в активе которых по три победы.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в оставшихся матчах сыграют со сборной Японии (24 апреля), Финляндии (25 апреля) и Польши (26 апреля).

По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
Агент Задорова: Никита хочет выступать за сборную России
Источник: Пять клубов НХЛ заинтересованы в Вячеславе Войнове
Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке
Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA
Новости
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь