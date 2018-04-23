Российские керлингисты победили команду Новой Зеландии на чемпионате мира в дабл-миксте

Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В турнирной таблице группы C россияне занимают третье место, одержав три победы при одном поражении. Первое место делят сборные Эстонии и Финляндии, в активе которых по три победы.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в оставшихся матчах сыграют со сборной Японии (24 апреля), Финляндии (25 апреля) и Польши (26 апреля).