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Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте
Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев уступили команде Эстонии в матче кругового турнира на чемпионате мира в
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Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев уступили команде Эстонии в матче кругового турнира на чемпионате мира в
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу эстонцев.
В понедельник россияне встретятся с новозеландцами.