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01:16 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев уступили команде Эстонии в матче кругового турнира на чемпионате мира в дабл-миксте, который проходит в шведском Эстерсунде.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу эстонцев.

В понедельник россияне встретятся с новозеландцами.

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