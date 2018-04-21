Сборная России победила литовцев в первом матче чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте

Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу россиян. За сборную России выступают Мария Комарова и Даниил Горячев. Они заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в группе С 22 апреля сыграют против команд Казахстана и Эстонии, 23 апреля — Новой Зеландии, 24 апреля — Японии, 25 апреля — Финляндии, 26 апреля — Польши.