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20:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила литовцев в первом матче чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте

ТАСС, 21 апреля. Сборная России обыграла команду Литвы в первом матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дисциплине дабл-микст. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Встреча завершилась со счетом 11:1 в пользу россиян. За сборную России выступают Мария Комарова и Даниил Горячев. Они заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп. Российские керлингисты в группе С 22 апреля сыграют против команд Казахстана и Эстонии, 23 апреля — Новой Зеландии, 24 апреля — Японии, 25 апреля — Финляндии, 26 апреля — Польши.

По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.

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