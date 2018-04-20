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18:49 (мск), источник: ТАСС

Керлингист Крушельницкий заявил, что слушания по его делу в CAS состоятся летом

ТАСС, 20 апреля. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого пройдут летом. Об этом заявил спортсмен, слова которого приводит TeamRussia.pro.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

«Крайний срок — 26 апреля — был установлен для внутреннего расследования по моему делу в России, — сказал Крушельницкий. — Пакет документов с выводами передадут в Международную федерацию керлинга, у которой будет 20 дней для вынесения собственного заключения. После этого CAS назначит дату cуда, таким образом, слушания должны состояться только летом. Впереди еще долгая история».

Из-за дисквалификации Крушельницкий не имеет права проводить тренировки с другими керлингистами. «Тренируюсь в Санкт-Петербурге, но индивидуально, — сказал Крушельницкий. — Помимо того, что я отстранен от участия в соревнованиях, мне не разрешено тренироваться с кем-либо. Когда нахожусь на льду, рядом не должно быть никого».

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