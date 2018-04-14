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17:50 (мск), источник: ТАСС

Свищев расскажет о ходе дела Крушельницкого в Международной федерации керлинга 26 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев 26 апреля выступит в Международной федерации керлинга с докладом о ходе расследования дела Александра Крушельницкого. Об этом Свищев сообщил ТАСС.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, заняв третье место в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

«Я на связи с Александром, со следователями, с прокуратурой, — отметил Свищев. — Идут следственные действия, содержание которых не могу скрывать. Федерация активно участвует в процессе сбора доказательств невиновности Крушельницкого, контактирует с правоохранительными органами, Российским антидопинговым агентством. Надеюсь, что помощь правоохранительных органов поможет нам оправдать Александра, либо минимизирует его наказание».

«26 апреля я еду в Международную федерацию керлинга, буду докладывать, как проходит наше расследование, какие меры мы принимаем для того, чтобы доказать невиновность спортсмена. У нас замечательные деловые отношения с международной федерацией, допинг в нашем виде спорта — это нонсенс», — добавил собеседник агентства.

ФКР в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого и доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.

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