Российские керлингисты показали лучший результат на ЧМ в истории, став 9-ми

Источник: РИА "Новости"

Россию на чемпионате мира представляла сборная Санкт-Петербурга в составе Алексея Тимофеева (скип), Сергея Глухова (вице-скип), Артура Ражабова, Евгения Климова и Артема Шмакова. Исполком Федерации керлинга России дал команде возможность без проведения дополнительного отбора подготовиться к турниру после не слишком удачного выступления на чемпионате Европы, где россияне стали шестыми.

Перед сборной России на чемпионате мира стояла задача выйти в плей-офф. С нынешнего сезона формат турнира изменился, и теперь в раунд матчей на вылет выходят сразу шесть команд — две напрямую в полуфинал, а остальные должны разыгрывать в очном противостоянии еще две путевки в следующую стадию в квалификационных матчах.

Первую половину турнира россияне стабильно оставались в числе лидеров, не опускаясь в таблице ниже пятого места. Российская команда с разницей в один камень уступила канадцам (6:7) и с более крупным счетом проиграла итальянцам (6:9), зато сенсационно победила норвежцев — 10:8. Всего в семи первых играх в Лас-Вегасе сборная России одержала пять побед — помимо норвежцев были обыграны китайцы (7:6), японцы (6:5), немцы (8:6) и американцы (7:6).

Шансы на выход в плей-офф россияне упустили, уступив во всех оставшихся пяти матчах группового этапа. Поочередно российские керлингисты проиграли командам Швейцарии (6:7), Швеции (3:7), Шотландии (2:7), Нидерландов (6:8) и Южной Кореи (4:9). С пятью победами и семью поражениями сборная России заняла только девятое место в турнирной таблице.

В полуфинал чемпионата мира напрямую отобрались шведы и шотландцы. Остальные две путевки в эту стадию разыграют Канада — США и Корея — Норвегия. Квалификационные матчи и полуфиналы пройдут в Лас-Вегасе в субботу, игра за бронзу и финал — в воскресенье.

«К сожалению, не дожали до конца, провалили концовку чемпионата мира, — заявил РИА Новости, комментируя итоги выступления россиян, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Начали турнир шикарно, как никогда. Прекрасно выглядели в матчах с сильнейшими командами мира — канадцам, к примеру, всего один камень проиграли. В середине чемпионата тоже играли неплохо. Но последние два матча проиграли и с пятого места откатились на итоговое девятое».

«Результат не очень хороший, конечно, но надо отметить, что прогресс в мужском керлинге есть. Команда Алексея Тимофеева на чемпионате мира выглядела достойно. Будем разбираться, чего им не хватило — “физики” или это был тренерский просчет. Но самое главное, что ребята поверили в себя, что они могут побеждать. Это вселяет надежду. Думаю, будущее у российского мужского керлинга хорошее», — отметил глава федерации.