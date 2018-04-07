Российские керлингисты показали лучший результат на ЧМ в истории, став 9-ми
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские керлингисты заняли лишь девятое место на чемпионате мира, проходящем в американском
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские керлингисты заняли лишь девятое место на чемпионате мира, проходящем в американском
Россию на чемпионате мира представляла сборная
Перед сборной России на чемпионате мира стояла задача выйти в
Первую половину турнира россияне стабильно оставались в числе лидеров, не опускаясь в таблице ниже пятого места. Российская команда с разницей в один камень уступила канадцам (6:7) и с более крупным счетом проиграла итальянцам (6:9), зато сенсационно победила норвежцев — 10:8. Всего в семи первых играх в
Шансы на выход в
В полуфинал чемпионата мира напрямую отобрались шведы и шотландцы. Остальные две путевки в эту стадию разыграют Канада — США и Корея — Норвегия. Квалификационные матчи и полуфиналы пройдут в
«К сожалению, не дожали до конца, провалили концовку чемпионата мира, — заявил РИА Новости, комментируя итоги выступления россиян, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Начали турнир шикарно, как никогда. Прекрасно выглядели в матчах с сильнейшими командами мира — канадцам, к примеру, всего один камень проиграли. В середине чемпионата тоже играли неплохо. Но последние два матча проиграли и с пятого места откатились на итоговое девятое».
«Результат не очень хороший, конечно, но надо отметить, что прогресс в мужском керлинге есть. Команда Алексея Тимофеева на чемпионате мира выглядела достойно. Будем разбираться, чего им не хватило — “физики” или это был тренерский просчет. Но самое главное, что ребята поверили в себя, что они могут побеждать. Это вселяет надежду. Думаю, будущее у российского мужского керлинга хорошее», — отметил глава федерации.
Исполком ФКР, который оценит итоги выступления всех сборных России, в том числе и мужской команды, в сезоне-2017/18 пройдет 15 мая.