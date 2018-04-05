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00:38 (мск), источник: Известия

Свищев будет в третий раз переизбираться на пост главы ФКР

Президент федерации намерен сохранить должность, несмотря на допинговый скандал с Александром Крушельницким на Олимпийских играх — 2018.

Источник: РИА "Новости"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) будет переизбираться на третий срок на должность президента Федерации керлинга России (ФКР). Он возглавляет организацию с июня 2010 года и намерен продлить свои полномочия еще на один олимпийский цикл. Отчетно-выборная конференция ФКР состоится в первой декаде июля 2018 года. По информации источника «Известий» в Олимпийском комитете России, выборы могут пройти на безальтернативной основе.

О намерении сохранить должность президента ФКР «Известиям» рассказал сам Дмитрий Свищев.

— У меня еще есть много нереализованных целей на посту президента ФКР, — заявил глава федерации. — Достроить стадионы, керлинговые клубы в регионах, обеспечить финансовую стабильность федерации, в конце концов завоевать олимпийские медали. В этом году нам не удалось решить эту задачу — бронзу Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в дабл-миксте у нас отняли. Если честно, эта ситуация меня обозлила. И теперь мне надо, во-первых, отстоять честное имя наших спортсменов в суде, во-вторых, продолжать еще более стремительными темпами развивать керлинг в нашей стране. Российский керлинг постепенно если и не выходит на лидирующие позиции, то становится конкурентоспособным с ведущими сборными мира.

Дмитрий Свищев отметил, что выборы главы федерации керлинга должны пройти до сентября 2018 года.

— Мы утвердим дату отчетно-выборной конференции на заседании исполкома, которое состоится ориентировочно 15 или 18 мая, — сообщила «Известиям» пресс-секретарь ФКР Валентина Паринова.

Должность главы ФКР Дмитрий Свищев занимает с 2010 года. На этом посту он сменил заслуженного тренера России по керлингу Ольгу Андрианову, а в 2014 году был переизбран еще на четыре года. Тогда его кандидатура оказалась единственной на выборах. По информации источника «Известий» в ОКР, в 2018-м ситуация может повториться, а выборы пройдут в первой декаде июля.

Керлинг — единственный зимний олимпийский вид спорта, где у российской сборной пока нет медалей. В Пхёнчхане Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий смогли стать третьими среди смешанных дуэтов, уступив в полуфинале чемпионам мира из Швейцарии и победив в утешительном финале норвежскую пару. Но через пару дней грянул очередной допинговый скандал — в пробах Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний, на котором два года назад попались многие российские спортсмены. В итоге это стало поводом для лишения наших керлингистов первой бронзовой медали в истории. По словам самого спортсмена, он перестал принимать мельдоний в 2015 году. Александр Крушельницкий допускает, что запрещенный препарат был подсыпан ему в пищу.

В 2018 году в CAS должно состояться слушание по этому делу. Срок возможной дисквалификации российского атлета за нарушение антидопинговых правил может составить четыре года. В конце февраля ФКР создала комиссию, задачей которой является реабилитация Александра Крушельницкого и доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. Сейчас расследование проводят прокуратура и следственный комитет РФ. Внутреннее расследование также инициировало и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Срок подачи кассации российского керлингиста в CAS был продлен до 26 апреля.

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