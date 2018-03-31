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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане вместе с Александром Крушельницким, рассказала о поддержке после того, как российских спортсменов лишили бронзовых медалей.

Источник: РИА "Новости"

«Мы на всё отреагировали достаточно остро, но быстро успокоились и поддержали друг друга. На фоне того, что произошло в Кемерово — с нами не самое страшное случилось. Нас поддержали только канадцы и швейцарцы в нашей ситуации. Есть ощущение, что верят нашим словам», — сказала Брызгалова в эфире «Матч ТВ».

Супруги Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место в дабл-миксте в Пхёнчхане, но были дисквалифицированы после того, как у Александра в допинг-пробе обнаружили мельдоний. В результате бронзовую медаль получила норвежская пара.

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