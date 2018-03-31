Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят

«Мы на всё отреагировали достаточно остро, но быстро успокоились и поддержали друг друга. На фоне того, что произошло в Кемерово — с нами не самое страшное случилось. Нас поддержали только канадцы и швейцарцы в нашей ситуации. Есть ощущение, что верят нашим словам», — сказала Брызгалова в эфире «Матч ТВ».