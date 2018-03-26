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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медальная суперсерия. Россиянки не уезжают с чемпионатов мира без наград

У Моисеевой первая бронза.

Источник: Спорт-Экспресс

Команда под руководством скипа Виктории Моисеевой впервые завоевала бронзу чемпионата мира, который завершился в канадском городе Норт-Бэй.

Команда Моисеевой продолжила приятную традицию нашего женского керлинга не уезжать с чемпионатов мира без наград. В матче за бронзу россиянки обыграли американок со счетом 6:5. Эта медаль стала уже пятой подряд на аналогичных турнирах: ранее у нас были три бронзы и в прошлом году — серебро. Правда, все прошлые достижения принадлежат другой команде, под руководством скипа Анны Сидоровой.

МОИСЕЕВА: МЕДАЛЬ В КАНАДЕ, ПРОВАЛ — В КОРЕЕ

Виктория Моисеева с партнершами в этом году дебютировали — сначала на Олимпийских играх, а потом и на чемпионате мира. В Пхенчхане команда успеха не снискала: в групповом раунде Моисеева одержала всего две победы при семи поражениях. Это принесло только девятое место из десяти возможных. Учитывая, что до этого Моисеева выиграла острую борьбу за право выступить на Играх как раз у команды Сидоровой, результат получился сокрушительным.

Так вышло, что из двух практически равноценных команд — Моисеевой и Сидоровой — второй в этом году почти не досталось больших турниров. Хотя еще в начале сезона планировалось, что именно команда Сидоровой будет играть на Олимпиаде, а Моисеева поедет на чемпионат мира.

— Сложно подряд играть два таких больших турнира, поэтому логично разделить их между разными командами, — говорили тогда тренеры.

Как выяснилось, никакой сложности в этом нет. Сначала команда Моисеевой выиграла право выступать на чемпионате мира в Канаде. Потом Сидорова неудачно сыграла на чемпионате Европы, и было решено организовать между двумя сборными дополнительный предолимпийский отбор. Его выиграла Моисеева, и в итоге команда Сидоровой осталась и без Олимпиады, и без чемпионата мира.

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Правда, сама Анна Сидорова в Канаде все-таки сыграла. Руководство федерации приняло решение добавить ее в команду Моисеевой в качестве запасной. Это интересный ход, и до сих пор в российском керлинге ничего подобного не практиковалось. Сидорова провела на чемпионате мира всего один матч и вряд ли оказала ключевое влияние на результат. Скорее всего, уже в будущем сезоне мы вернемся к противостоянию двух топовых женских команд — Моисеевой и Сидоровой — которые будут бороться за право представлять страну на следующем чемпионате мира.

ФОМИНА: ПОЧЕМУ НАША КОМАНДА НЕ УЧАСТВОВАЛА В ОТБОРЕ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА — ЗАГАДКА

— Девчонки молодцы и хорошо провели турнир, — сказала «СЭ» четырехкратный призер чемпионатов мира в составе команды Сидоровой Маргарита Фомина. — Достойно сыграли «раунд рубин», заняли по его итогам четвертое место и затем справились с задачей выхода в следующий круг.

— Почему команда Моисеевой столь неудачно сыграла на Олимпиаде, а сейчас предстала уже с совсем иным настроением?

— Мне сложно судить со стороны. Мне кажется, у них была очень большая мотивация после Олимпиады доказать, что они могут играть хорошо.

— Как вы отнеслись к тому, что скип вашей команды Анна Сидорова отправилась на этот чемпионат мира с другим коллективом в качестве запасной?

— Такое решение принял исполком федерации. Аня тоже, насколько я поняла, была не против. Если тебе предлагают съездить на чемпионат мира — какой смысл отказываться?

— Со своей командой Сидорова это решение не обсуждала?

— Все случилось так быстро, что у нас было очень мало времени. Решение приняли буквально за несколько дней. Потом, это же мнение исполкома федерации, они посчитали, что так будет лучше.

— Сидорова, на ваш взгляд, принесла какую-то реальную пользу команде Моисеевой на этом чемпионате мира?

— Сначала я думала, что ее будут больше задействовать как опытного игрока. Но потом команда стала играть уверенно, у девочек во всех играх оказался высокий процент реализации. Возможно, где-то были тактические ошибки, но исполнение всегда оставалось на уровне. Не думаю, что Аня бы что-то сильно изменила. Но может, Сидорова помогала команде после игры, настраивала.

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— Вы считаете справедливым, что команда Моисеевой получила право играть и на Олимпиаде, и на чемпионате мира?

— Мы очень просили предоставить нам возможность хотя бы сыграть в отборе за право ехать на чемпионат мира. Непонятно, почему наша команда в этой борьбе не участвовала. Лично для меня это загадка.

— Каковы теперь ваши дальнейшие планы?

— Скоро стартует чемпионат России, где мы выступим своей командой за Москву. Хотим сыграть достойно и показать свой класс. Ну, а потом, все будет зависеть от исполкома федерации. Нужно дождаться их планов и решений по поводу формирования сборной.

НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК

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