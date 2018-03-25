Подтвердили класс: российские керлингистки завоевали бронзу на ЧМ в Канаде

Источник: РИА "Новости"

В преддверии дебютного для команды Моисеевой чемпионата мира в составе произошла замена — в качестве запасной вместо Ульяны Васильевой в Канаду отправилась опытная Анна Сидорова, которая в роли скипа сборной России на четырех предыдущих мировых первенствах неизменно завоевывала медали, в том числе серебро в 2017 году. Как отметил еще до старта турнира тренер Сергей Беланов, основной состав при этом не должен был претерпеть изменений — помимо скипа Моисеевой в него вошли Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Чемпионат мира-2018 стал первым, проводимым по новой схеме — количество команд увеличилось до 13, следовательно, возросла и нагрузка — в круговом раунде теперь необходимо было проводить 12 матчей, а не 11, как раньше. Две лучшие сборные по итогам первого этапа напрямую отбирались в полуфинал, команды, занявшие места с 3-го по 6-е, должны были в квалификационных играх выявить, кто продолжит борьбу за медали.

Путь к медалям

В круговом турнире россиянки одержали семь побед и потерпели пять поражений, причем во всех проигранных матчах уступили с минимальным счетом — итальянкам, китаянкам, канадкам, шведкам и кореянкам. В игре с немками в Канаде была задействована и Сидорова — тренерский штаб решил в этой встрече дать отдохнуть Гузиёвой. В плей-офф сборная России вышла с четвертого места и в квалификационной игре за путевку в полуфинал переиграла команду Чехии — 7:3.

Соперницами россиянок в полуфинале стали олимпийские чемпионки Пхенчхана шведки, которым сборная России уступила с разницей всего в один камень — 6:7. Вторым финалистом чемпионата мира стала команда Канады, взявшая верх над сборной США — 9:7. Российская и американская команды стали соперниками в матче за бронзу. Игра за третье место прошла в равной борьбе, команды как будто играли друг с другом в догонялки — то одна, то другая выходили вперед на один камень. На десятый энд россиянки вышли, уступая 4:5, однако решающий раунд остался все же за ними — 6:5.

«Любая медаль, без разницы какого достоинства, стала бы для нас хорошим результатом, и мы ее выиграли, — заявила после победы Моисеева. — Думаю, Россия гордится нами. На этот чемпионат (мира) приехала новая команда, и она доказала, что в России много отличных игроков».

Тренер команды Моисеевой Беланов отметил, что россиянки в целом уверенно провели дебютный чемпионат мира в карьере. «Игроки этого состава сборной России впервые участвовали в чемпионате мира — и сразу же медали: наши девушки показали выдающийся результат», — считает специалист.

Задача выполнена

«Задача выполнена, хотя могли, конечно, побороться за более высокое место, — заявил РИА Новости президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Шведкам, я считаю, в полуфинале просто подарили победу и как минимум серебряную медаль. Я поздравляю наших девушек. Как все знают, перед чемпионатом мира были и вопросы по составу, и давление ощущалось после неудачного выступления на Олимпиаде».

Виктория Моисеева | Источник: РИА "Новости"

'Психологическая нагрузка была колоссальная! Но победа в матче за бронзу есть. Был непростой матч, американки в какой-то момент доминировали, но девчонки проявили чудеса воли и одержали победу. Класс подтвердили, это прекрасно, но пора бы уже двигаться вперед, выше бронзы и серебра, — отметил глава федерации.

«Девчонки — молодцы! — заявила РИА Новости бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова. — Играли классно, аккуратно, четко выполняли все. Я очень ими довольна. У нас появилась хорошая и стабильная команда-лидер. Это говорит о том, что в российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это очень радует. Значит, федерация развивает вид спорта».