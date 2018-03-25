Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Дочь Пескова умилила соцсети архивным снимком с отцом
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург ПингвинзОТ5
Филадельфия Флайерз4
Футбол. Сборные
25.03
Фарерские острова3
Лихтенштейн0
Футбол. Сборные
25.03
Кувейт1
Камерун3
Футбол. Сборные
25.03
Гибралтар1
Латвия0
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Сборные
25.03
Словакия3
Таиланд2
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Хоккей. КХЛ
25.03
Трактор7
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
10:35
Китай
Чехия
Футбол. Сборные
25.03
ОАЭ0
Габон1
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
25 марта, источник: Р-Спорт

Подтвердили класс: российские керлингистки завоевали бронзу на ЧМ в Канаде

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские керлингистки во главе со скипом Викторией Моисеевой стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Канаде, обыграв в матче за третье место сборную США. Россиянки уже пятый год подряд входят в число призеров мировых первенств, подтверждая статус одной из сильнейших команд в мире.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии дебютного для команды Моисеевой чемпионата мира в составе произошла замена — в качестве запасной вместо Ульяны Васильевой в Канаду отправилась опытная Анна Сидорова, которая в роли скипа сборной России на четырех предыдущих мировых первенствах неизменно завоевывала медали, в том числе серебро в 2017 году. Как отметил еще до старта турнира тренер Сергей Беланов, основной состав при этом не должен был претерпеть изменений — помимо скипа Моисеевой в него вошли Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Чемпионат мира-2018 стал первым, проводимым по новой схеме — количество команд увеличилось до 13, следовательно, возросла и нагрузка — в круговом раунде теперь необходимо было проводить 12 матчей, а не 11, как раньше. Две лучшие сборные по итогам первого этапа напрямую отбирались в полуфинал, команды, занявшие места с 3-го по 6-е, должны были в квалификационных играх выявить, кто продолжит борьбу за медали.

Путь к медалям

В круговом турнире россиянки одержали семь побед и потерпели пять поражений, причем во всех проигранных матчах уступили с минимальным счетом — итальянкам, китаянкам, канадкам, шведкам и кореянкам. В игре с немками в Канаде была задействована и Сидорова — тренерский штаб решил в этой встрече дать отдохнуть Гузиёвой. В плей-офф сборная России вышла с четвертого места и в квалификационной игре за путевку в полуфинал переиграла команду Чехии — 7:3.

Соперницами россиянок в полуфинале стали олимпийские чемпионки Пхенчхана шведки, которым сборная России уступила с разницей всего в один камень — 6:7. Вторым финалистом чемпионата мира стала команда Канады, взявшая верх над сборной США — 9:7. Российская и американская команды стали соперниками в матче за бронзу. Игра за третье место прошла в равной борьбе, команды как будто играли друг с другом в догонялки — то одна, то другая выходили вперед на один камень. На десятый энд россиянки вышли, уступая 4:5, однако решающий раунд остался все же за ними — 6:5.

«Любая медаль, без разницы какого достоинства, стала бы для нас хорошим результатом, и мы ее выиграли, — заявила после победы Моисеева. — Думаю, Россия гордится нами. На этот чемпионат (мира) приехала новая команда, и она доказала, что в России много отличных игроков».

Тренер команды Моисеевой Беланов отметил, что россиянки в целом уверенно провели дебютный чемпионат мира в карьере. «Игроки этого состава сборной России впервые участвовали в чемпионате мира — и сразу же медали: наши девушки показали выдающийся результат», — считает специалист.

Задача выполнена

«Задача выполнена, хотя могли, конечно, побороться за более высокое место, — заявил РИА Новости президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Шведкам, я считаю, в полуфинале просто подарили победу и как минимум серебряную медаль. Я поздравляю наших девушек. Как все знают, перед чемпионатом мира были и вопросы по составу, и давление ощущалось после неудачного выступления на Олимпиаде».

Виктория Моисеева | Источник: РИА "Новости"

'Психологическая нагрузка была колоссальная! Но победа в матче за бронзу есть. Был непростой матч, американки в какой-то момент доминировали, но девчонки проявили чудеса воли и одержали победу. Класс подтвердили, это прекрасно, но пора бы уже двигаться вперед, выше бронзы и серебра, — отметил глава федерации.

«Девчонки — молодцы! — заявила РИА Новости бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова. — Играли классно, аккуратно, четко выполняли все. Я очень ими довольна. У нас появилась хорошая и стабильная команда-лидер. Это говорит о том, что в российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это очень радует. Значит, федерация развивает вид спорта».

Галина Арсенькина | Источник: РИА
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Месси выбрал Неймару новый клуб
Мякяряйнен взяла «Большой хрустальный глобус», опередив Кузьмину
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь