Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата мира

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. В другом матче за выход в полуфинал сборная США одержала победу над командой Южной Кореи (10:3).
На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место). Сборная России заняла четвертое место.
В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на воскресенье. Матч за третье место и финал состоятся 25 марта.