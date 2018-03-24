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19:34 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 24 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:3 обыграла команду Чехии в квалификационном матче за выход в полуфинал чемпионата мира. Мировое первенство проходит в канадском городе Норт- Бей.

Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. В другом матче за выход в полуфинал сборная США одержала победу над командой Южной Кореи (10:3).

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место). Сборная России заняла четвертое место.

В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на воскресенье. Матч за третье место и финал состоятся 25 марта.

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