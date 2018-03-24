Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. После шести эндов россиянки вели в счете — 7:1, но позволили соперницам сравнять счет и перевести игру в экстра-энд.

В турнирной таблице сборная России занимает четвертое место, одержав шесть побед при четырех поражениях. Ранее гарантировали себе выход в следующую стадию сборные Канады, Швеции и Южной Кореи. В следующем матче в субботу российские керлингистки сыграют с командой Дании (02:00 мск).