Российские керлингистки обыграли команду Чехии в матче чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Сборная России занимает четвертое место (пять побед и два поражения). В следующей игре в четверг российские керлингистки встретятся с командой Швеции.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале.