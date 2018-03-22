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00:13 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки обыграли команду Чехии в матче чемпионата мира

ТАСС, 21 марта. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Чехии со счетом 9:5 в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Сборная России занимает четвертое место (пять побед и два поражения). В следующей игре в четверг российские керлингистки встретятся с командой Швеции.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.

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