Сборная России обыграла японок в матче чемпионата мира по керлингу

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая шесть побед в шести матчах. Сборная России занимает четвертое место (четыре победы и два поражения). В следующей встрече в среду российские керлингистки сыграют с командой Чехии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.