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01:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обыграла японок в матче чемпионата мира по керлингу

ТАСС, 20 марта. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Японии со счетом 7:4 в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая шесть побед в шести матчах. Сборная России занимает четвертое место (четыре победы и два поражения). В следующей встрече в среду российские керлингистки сыграют с командой Чехии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.

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