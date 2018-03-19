Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче чемпионата мира

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.

В других матчах игрового дня команда Японии одержала победу над датчанками (9:2), сборная Швеции была сильнее итальянок (9:1).

В турнирной таблице лидируют сборные России и Швеции, одержавшие по три победы. В следующем матче в понедельник российские керлингистки сыграют с командой Италии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в ½ финала.