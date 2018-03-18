Российские керлингистки победили американок в матче чемпионата мира

В турнирной таблице россиянки лидируют вместе со сборными Канады, Южной Кореи и Швеции, одержав две победы. В следующем матче в воскресенье российские керлингистки сыграют с командой Швейцарии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 команд, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды проведут дополнительные встречи за право сыграть в ½ финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.