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19:45 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки победили американок в матче чемпионата мира

ТАСС, 18 марта. Женская сборная России со счетом 8:5 обыграла команду США во втором матче чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.

В других матчах игрового дня команда Швеции одержала победу над китаянками (10:3), сборная Южной Кореи была сильнее чешек (8:5).

В турнирной таблице россиянки лидируют вместе со сборными Канады, Южной Кореи и Швеции, одержав две победы. В следующем матче в воскресенье российские керлингистки сыграют с командой Швейцарии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 команд, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды проведут дополнительные встречи за право сыграть в ½ финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.

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