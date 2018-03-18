Российские керлингистки победили сборную Шотландии в первом матче на чемпионате мира

Уживутся ли Сидорова и Моисеева в одной команде? В Канаде стартует ЧМ

В других матчах игрового дня канадки победили команду Чехии (11:5), а сборная Южной Кореи обыграла немок (8:3). В следующем матче в воскресенье россиянки сыграют с американками.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 команд, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.