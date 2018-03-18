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01:32 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки победили сборную Шотландии в первом матче на чемпионате мира

ТАСС, 18 марта. Женская сборная России со счетом 8:4 одержала победу над командой Шотландии в первом матче на чемпионате мира по керлингу, который стартовал в канадском городе Норт-Бей.

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За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.

В других матчах игрового дня канадки победили команду Чехии (11:5), а сборная Южной Кореи обыграла немок (8:3). В следующем матче в воскресенье россиянки сыграют с американками.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 команд, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды проведут дополнительные встречи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал — на 25 марта.

На чемпионате мира 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой впервые в истории завоевала серебряные медали.

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